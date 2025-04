NBA i risultati della notte 14 aprile | Clippers e Minnesota ai Playoff Golden State finisce al Play-In

della stagione regolare di NBA. Tutta l’attenzione era rivolta sul match tra Golden State Warriors e Los Angeles Clippers, che era un vero e proprio scontro diretto per accedere direttamente ai Playoff. Un obiettivo centrato dai Clippers, che si impongono al termine di una sfida tiratissima dopo un tempo supplementare per 124-119 grazie ad uno strepitoso James Harden da 39 punti, 10 assist e 7 rimbalzi e ad un Kawhi Leonard da 33 punti; mentre ai Warriors non sono bastati i 36 punti (18 nell’ultimo quarto) di Steph Curry e i 30 di Jimmy Butler.Golden State finisce dunque settima e sarà costretta al Play-In contro Memphis, mentre i Clippers sono quinti ed affronteranno nel primo turno dei Playoff i Denver Nuggets, che hanno superato agevolmente gli Houston Rockets per 126-111 con tutto il quintetto in doppia cifra (19 per Porter Jr e 18 per Jokic). Oasport.it - NBA, i risultati della notte (14 aprile): Clippers e Minnesota ai Playoff. Golden State finisce al Play-In Leggi su Oasport.it Ultima giornatastagione regolare di NBA. Tutta l’attenzione era rivolta sul match traWarriors e Los Angeles, che era un vero e proprio scontro diretto per accedere direttamente ai. Un obiettivo centrato dai, che si impongono al termine di una sfida tiratissima dopo un tempo supplementare per 124-119 grazie ad uno strepitoso James Harden da 39 punti, 10 assist e 7 rimbalzi e ad un Kawhi Leonard da 33 punti; mentre ai Warriors non sono bastati i 36 punti (18 nell’ultimo quarto) di Steph Curry e i 30 di Jimmy Butler.dunque settima e sarà costretta al-In contro Memphis, mentre isono quinti ed affronteranno nel primo turno deii Denver Nuggets, che hanno superato agevolmente gli Houston Rockets per 126-111 con tutto il quintetto in doppia cifra (19 per Porter Jr e 18 per Jokic).

NBA - ultima giornata : Clippers al playoff - Golden State al play-in. Tutti i verdetti

Vincono al supplementare anche i Milwaukee Bucks, che in attesa dei playoff superano Detroit che comunque mantiene il sesto posto. . I risultati dell'ultima giornata a Ovest Golden State Warriors – Los Angeles Clippers 119-124 (OT) Houston Rockets – Denver Nuggets 111-126 Memphis Grizzlies – Dallas Mavericks 132-97 Minnesota Timberwolves – Utah Jazz 116-105 New Orleans Pelicans – Oklahoma City Thunder 100-115 Portland Trail Blazers – Los Angeles Lakers 109-81 Sacramento Kings – Phoenix Suns 109-98 San Antonio Spurs – Toronto Raptors 125-118

NBA - ultima giornata regular season : tutto deciso a Est - a Ovest Warriors-Clippers è quasi uno spareggio playoff

Cleveland Cavaliers, Boston Celtics, New York Knicks, Indiana Pacers, Milwaukee Bucks e Detroit Pistons ai playoff, Orlando Magic, Atlanta, Hawks, Chicago Bulls e Miami Heat ai play-in.

