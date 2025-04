Calciomercato Milan trovato l’erede di Maignan | arriva dall’Inghilterra

Milan pensa ai rinforzi per la prossima stagione: in caso di addio di Maignan, la dirigenza avrebbe già il sostituto.In occasione della gara che ha aperto le danze di questa 32esima giornata di Serie A, il Milan ha ritrovato il sereno – e la vittoria – grazie al poker ai danni dell'Udinese. Quattro marcatori diversi hanno regalato ai rossoneri i 51 punti in classifica che tuttavia ancora valgono solo il nono posto, abbastanza lontano dall'Europa, soprattutto se si guarda alle squadre che insidiano la qualificazione ai tornei.Una stagione complicataFino ad ora non è stata una stagione semplice per il Diavolo, che dopo aver mancato tutti gli obiettivi prefissati, potrebbe dover dire addio per l'anno che verrà alle competizioni europee. Il cambio di rotta inaugurato ad inizio stagione con Paulo Fonseca non ha dato i frutti sperati, tanto da dover richiedere un pronto intervento in panchina.

