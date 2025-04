Palazzetti e strutture | la città senza ghiaccio verso le Olimpiadi invernali

ghiaccio in vista delle Olimpiadi del 2026. Nonostante le eccezioni di curling, bob, slittino. Milanotoday.it - Palazzetti e strutture: la città senza ghiaccio verso le Olimpiadi invernali Leggi su Milanotoday.it Hockey, pattinaggio di figura, short-track e speed skating (pattinaggio di velocità). Non potendo puntare, per ovvie ragioni, sugli sport da neve, Milano si è posta come riferimento per le discipline suin vista delledel 2026. Nonostante le eccezioni di curling, bob, slittino.

Potrebbe interessarti anche:

La Milano del ghiaccio : tra Olimpiadi e nostalgia dell'hockey perduto

Una scoperta destinata a rimanere impressa nella memoria e a migliorare. . . In Cent'anni di solitudine di Gabriel Garcia Marquez, in punto di (apparente) morte “il colonnello Aureliano Buendia si sarebbe ricordato di quel remoto pomeriggio in cui suo padre lo aveva condotto a conoscere il ghiaccio”.

Hockey ghiaccio femminile - l’Italia torna nel Gruppo A dei Mondiali con un turno d’anticipo!

Con questo risultato l’Italia vola in classifica a quota 12 punti in 4 turni, mentre al secondo posto rimane la Lettonia con 6 punti (ma in 3 partite), quidni Corea del Sud terza con 5 punti, Gran Bretagna con 4, Kazakistan con 3 e Slovenia ultima a quota 0.

’Olimpiadi del soccorso’ con otto scuole umbre

Questi i numeri della terza edizione delle Olimpiadi regionali di primo soccorso rivolte alle ragazze e ai ragazzi degli istituti superiori e tenutasi ad Umbertide nei giorni scorsi. La premiazione si è tenuta presso l‘aula magna "Marcella Monini" del Campus "Da Vinci: a vincere la classe quarta del "Galilei" di Terni, che rappresenterà l’Umbria alla fase nazionale della competizione, in programma a Scalea, in Calabria a maggio.

Ne parlano su altre fonti Palazzetti e strutture: la città senza ghiaccio verso le Olimpiadi invernali. La città più titolata dell'hockey italiano senza squadra e palazzetto. Nella Sicilia dei palazzetti pericolanti, crolla il controsoffitto della palestra Villa Dante a Messina. Mondiali di hockey a Novara: quanto sono costati i lavori per le tre strutture sportive?. Scuola, via libera al bando per rinnovare le palestre. Possibilità di nuovi impianti. Achille Lauro, da Sanremo ai palasport nel marzo 2026: ecco le date e le città.

orvietolife.it comunica: Roberta Palazzetti, “rappresentare i problemi e i bisogni della città ma la maggioranza è chiusa” - Iniziamo proprio con Roberta Palazzetti, che è stata la novità alle elezioni e che ora dall’opposizione continua la sua battaglia per una città più vicina alle ... fondi inutilizzati e spazi ...

Nota di milanotoday.it: Come sarà Città Studi dopo che non ci sarà più gran parte della Statale - Il nuovo campus, nel dettaglio, verrà realizzato nelle strutture di proprietà demaniale comprese tra le vie Celoria, Ponzio, Botticelli, Saldini e Colombo. Il tavolo tecnico tra Unimi e palazzo ...