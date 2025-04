Lazio-Roma 1-1 un punto ciascuno non fa bene a nessuno

Romanisti andavano insieme allo stadio scherzando, sfottendosi allegramente. Qualche volta volavano insulti e cazzotti, ma quasi sempre tutto si risolveva con i più scalmanati a implorare “areggeteme sinnò je meno” agli amici pronti a impedirgli di menare le mani.Anche questo derby finisce in archivio col risultato più consueto, il pareggio che scontenta tutti. Romadailynews.it - Lazio-Roma 1-1, un punto ciascuno non fa bene a nessuno Leggi su Romadailynews.it Valeva la pena di picchiarsi, scontrarsi con la polizia, essere annaffiati dagli idranti, lanciare bottiglie, chiavi inglesi e sassi contro le forze dell’ordine, ferire tredici agenti e tornare a casa con qualche bernoccolo e appena un punticino piccolo piccolo guadagnato dalla squadra del cuore?È difficile capire che cosa spinge le confraternite ultrà a picchiarsi e a aggredire le forze dell’ordine per una partita di pallone. Bei tempi quando laziali enisti andavano insieme allo stadio scherzando, sfottendosi allegramente. Qualche volta volavano insulti e cazzotti, ma quasi sempre tutto si risolveva con i più scalmanati a implorare “areggeteme sinnò je meno” agli amici pronti a impedirgli di menare le mani.Anche questo derby finisce in archivio col risultato più consueto, il pareggio che scontenta tutti.

Lazio-Roma 1-1 - Soulè risponde a Romagnoli

Tra i più attivi in campo c'è Isaksen, che al 22? salta sia Angelino che Paredes con un gioco di prestigio, poi scarica il destro sul primo palo dove è ancora attento Svilar.

Derby Lazio-Roma - Cristante : “Credo alla Champions - ma non è ora di mollare”

itNel postpartita le parole di Bryan Cristante: Come mai non siete stati più brillanti? “Difficile vedere nel derby queste condizioni. it. Ranieri vi prepara per andare sempre avanti, ma non tirava mai.

Derby Lazio-Roma - Luca Pellegrini : “Abbraccio con Baroni? Ero l’ultima ruota del carro”

Hai un messaggio per i tifosi in vista di giovedì? “Il messaggio importante l’hanno dato loro a noi, rispondere a parole sarebbe riduttivo, loro sarebbero più contenti se giovedì scendiamo in campo e passiamo il turno”.

