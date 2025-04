Adani | L’Inter sa la strada per contendere tutti i trofei controlla!

Adani si fida tanto delL’Inter, che in questi 4 anni con Simone Inzaghi sta raggiungendo livelli top. L’ex difensore e oggi opinionista sottolinea un dato.SQUADRA IN CONTROLLO – Daniele Adani, ospite fisso della “Domenica Sportiva” su Rai Due, ha detto la sua sulla squadra di Simone Inzaghi, che vincendo sabato si è portata momentaneamente a più sul Napoli. Allo stesso tempo, mercoledì sera, i nerazzurri ospiteranno a San Siro il Bayern Monaco di Vincent Kompany nel ritorno dei quarti di finale di Champions League. Le parole dell’opinionista: «L’Inter ha il miglior undici della Serie A e il miglior organico anche nei 23, ma meritarlo è anche un’altra cosa. Dà sempre la sensazione di essere in controllo: se vuole fare punti, fa i punti che gli servono; se deve fare l’impresa, fa l’impresa. Inter-news.it - Adani: «L’Inter sa la strada per contendere tutti i trofei, controlla!» Leggi su Inter-news.it si fida tanto del, che in questi 4 anni con Simone Inzaghi sta raggiungendo livelli top. L’ex difensore e oggi opinionista sottolinea un dato.SQUADRA IN CONTROLLO – Daniele, ospite fisso della “Domenica Sportiva” su Rai Due, ha detto la sua sulla squadra di Simone Inzaghi, che vincendo sabato si è portata momentaneamente a più sul Napoli. Allo stesso tempo, mercoledì sera, i nerazzurri ospiteranno a San Siro il Bayern Monaco di Vincent Kompany nel ritorno dei quarti di finale di Champions League. Le parole dell’opinionista: «ha il miglior undici della Serie A e il miglior organico anche nei 23, ma meritarlo è anche un’altra cosa. Dà sempre la sensazione di essere in controllo: se vuole fare punti, fa i punti che gli servono; se deve fare l’impresa, fa l’impresa.

Potrebbe interessarti anche:

Toni netto : «L’Inter con zero titoli come farebbe a rinnovare Inzaghi?!»

Inter-News - Inter News, ultime notizie InterNews e calciomercato Inter, approfondimenti, editoriali, partite, video, pagelle, interviste, esclusive - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale (Toni netto: «L’Inter con zero titoli come farebbe a rinnovare Inzaghi?!») © Inter-News.

Hoeness : «Bayern Monaco - mai visti così tanti infortuni. Con l’Inter superarsi»

Con l’Inter superarsi») © Inter-News. L’ex stella si focalizza pure i numerosi infortuni. L’ex stella tedesca, oggi presidente onorario del club, si è espresso in questo modo anche in vista della prossima partita di Champions League contro l’Inter: «Voglio dire, sono al Bayern Monaco da molto tempo, ma non ho mai visto una serie di infortuni così gravi.

Lotito punge : «Dopo la Juventus la Lazio è il club con più trofei. E l’Inter del Triplete…»

Dimostrando, quindi, che si possono raggiungere dei traguardi e dei risultati sportivi utilizzando l’organizzazione e la capacità di mettere a sistema non solo il denaro ma anche le capacità di avere delle idee che possono produrre risultati» Leggi su Internews24.

Ne parlano su altre fonti Adani: «Non sono servo di nessuno, ora avrei giocato più gare in nazionale. Vieri? Caduta l'amicizia. Cassano non si gestisce, gli voglio bene». Adani e la mitica festa con Ventola: "A metà serata c'era gente sdraiata fuori sotto i cassonetti". Adani: “Ecco perché è finita la Bobo TV. Inter-Brescia su Ronaldo, poi sverniciata di…”. Juventus, senti Adani: "Sono dalla parte di Thiago Motta, mi guarderei bene dal separarmi da un Uomo così". Adani: “Inter, classifica in Champions ottima. Ma va detto chiaramente che…”. Vieri: «Cassano e Adani per me non esistono più. Ma non devono toccare la mia famiglia».

Riporta fcinter1908.it: Adani: “Ecco perché è finita la Bobo TV. Inter-Brescia su Ronaldo, poi sverniciata di…” - L'ex difensore e ora opinionista Lele Adani ha parlato del suo programma, ma anche del sui passato da giocatore ...

Secondo spaziointer.it: Adani, la critica all’Inter: la rivelazione dopo la dolorosa rimonta subita - E’ arrivata una critica nei confronti dell’Inter da parte di Lele Adani, che ha sottolineato un aspetto importante riguardo i cambi effettuati dai nerazzurri Pareggiare contro il Parma dopo essere ...

Scrive fcinter1908.it: Adani: “Inter non sarà mai Arsenal o Barça ma gioca a calcio. Lautaro ha battuto Kane perché…” - Nel corso dell'ultima puntata di Viva El Futbol, Lele Adani ha commentato la vittoria dell'Inter sul campo del Bayern Monaco. "Se l'Inter l'ha vinta è perché non accettava un finale di partita che ...