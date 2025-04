Agi.it - Trapianti, 21enne salvata con una tecnica mai usata

AGI - Una ragazza di 21 anni è stataall'ospedale Molinette di Torino grazie a un trapianto di fegato eseguito con unatotalmente extra-anatomica mai utilizzata prima. Il nuovo fegato è stato collegato al corpo in modo completamente diverso dal solito: i tre "canali" principali a cui normalmente viene unito il fegato (vena porta, arteria epatica e via biliare) non erano più utilizzabili. Storia clinica della paziente La ragazza era nata con una grave malformazione denominata atresia delle vie biliari. A meno di sei mesi era già stata operata per un primo trapianto di fegato, avvenuto sempre alle Molinette di Torino. Dopo un buon inizio, si era però verificata una complicazione: un blocco della vena porta. Un tentativo di correggere il problema chirurgicamente all'età di un anno non aveva avuto successo, ma fortunatamente il nuovo fegato aveva continuato a funzionare abbastanza bene da permetterle di crescere.