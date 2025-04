Odessa droni russi colpiscono ospedale

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

1.00 Il sindaco della città ucraina di, Gennady Trukhanov,ha comunicato che nell'attacco russo lanciato ieri sera con alcuniè stato colpito anche un. "Sono stati danneggiati il soffitto e le vetrate,la sala operatoria è stata colpita, ma non si sono registrate vittime", ha precisato, pubblicando alcune foto dell'edificio in fiamme. Lo scrive l'Ukrainska Pravda. Almeno 5 i feriti in città dove sono stati colpiti edifici residenziali, infrastrutture civili, stazioni di servizio e automobili.