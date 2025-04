Caressa | Inter consapevole! Possono giocare ovunque

Inter si prepara alla sfida di Champions League contro il Bayern Monaco. Ne ha parlato anche Fabio Caressa negli studi di Sky Sport al termine del derby di Roma. CONSAPEVOLI – Fabio Caressa, negli studi di Sky Sport, ha parlato delle ultime uscite dell'Inter anche in vista della prossima partita di Champions League contro il Bayern Monaco. Queste le sue parole: «La vera consapevolezza per l'Inter è arrivata contro il City in finale. Lì hanno capito che poteva giocare in quel modo sempre. Il Bayern resta comunque una squadra forte, e sicuramente l'assenza di Musiala può pesare. Lautaro Martinez, a Monaco, è stato il giocatore che ha fatto più recuperi difensivi. A Monaco ha segnato un gol di una bellezza assurda».

