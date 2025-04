Quattro nuovi defibrillatori in memoria di Carlo Alberto Conte | la donazione

donazione di Quattro defibrillatori da parte del progetto Piccolo Principe in memoria di Carlo Alberto Conte, morto nel gennaio 2022 durante una corsa campestre a causa di un arresto cardiaco.Spiegano. Padovaoggi.it - Quattro nuovi defibrillatori in memoria di Carlo Alberto Conte: la donazione Leggi su Padovaoggi.it Si terrà domani, martedì 15 aprile alle ore 18 al parco Manin di San Martino di Lupari, ladida parte del progetto Piccolo Principe indi, morto nel gennaio 2022 durante una corsa campestre a causa di un arresto cardiaco.Spiegano.

Potrebbe interessarti anche:

‘Dona un battito’. Domus Coop cerca fondi per quattro defibrillatori

015, la Bcc ravennate, forlivese e imolese, Forlifarma e l’associazione Salute e Solidarietà. L’obiettivo è raccogliere 8mila euro entro il 19 maggio.

Quattro nuovi defibrillatori nel territorio comunale. L'iniziativa del consigliere Rossi

Lo annuncia con una nota il capogruppo della Lega in consiglio comunale, Federico Rossi,. . . "Installati quattro nuovi defibrillatori ad Arezzo".

Rossi (Lega) : Installati quattro nuovi defibrillatori ad Arezzo

Ducci, in zona Meridiana ha trovato collocazione nell'area verde in Via Antonio Pizzuto, un terzo DAE è stato sistemato tra Via dei Platani e Via dei Tigli mentre il quarto è stato posto adiacente al parco giochi di Chiani nelle vicinanze della Chiesa.

Ne parlano su altre fonti Un nuovo defibrillatore ogni mese nel Legnanese. E quattro vite salvate nel 2024. Nova Milanese: nuovo defibrillatore lungo la ciclabile, da Avis in memoria di Renato Caimi. Battito sicuro: quattro nuovi defibrillatori in memoria di Lapo. Arezzo sempre più cardio protetta: un nuovo defibrillatore attivo in Via Crispi. Sette nuovi defibrillatori a Sesto Calende: "Un dono simbolo di solidarietà e attenzione". Inaugurati i defibrillatori in memoria di Andrea Ros: “Ora la città è più sicura”.

Lo riporta msn.com: Nuovi defibrillatori nel ricordo di Silvana - San Giustino, presìdi medici installati in un’ambulanza e nella Sala polivalente di Selci "Strumenti salvavita".

lanazione.it riferisce: Quattro defibrillatori tra la città e la periferia. L’iniziativa della Lega - Installati quattro nuovi defibrillatori. Continua l’iniziativa di Federico Rossi (in foto), segretario comunale e capogruppo consiliare Lega di Arezzo. "I quattro defibrillatori sono già ...

Come scrive teletruria.it: Quattro nuovi defibrillatori in città - Installati quattro nuovi defibrillatori in via dei Platani, Meridiana, Via Monte Falco e Chiani, spesa 6mila euro. Continua l’iniziativa di Federico Rossi, segretario comunale e capogruppo consiliare ...