Nasce l’Osservatorio Virus Respiratori (Di giovedì 24 ottobre 2024) Il nuovo portale sarà una risorsa fondamentale non solo per l'influenza, ma anche per altri Virus Respiratori che continuano a rappresentare una minaccia per la salute pubblica globale. Ilgiornale.it - Nasce l’Osservatorio Virus Respiratori Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Il nuovo portale sarà una risorsa fondamentale non solo per l'influenza, ma anche per altriche continuano a rappresentare una minaccia per la salute pubblica globale.

Virus respiratorio sinciziale - c'è un altro anticorpo monoclonale per la prevenzione di infezioni e bronchioliti - Lo scenario sta cambiando velocemente: mentre si prepara a partire, in ritardo, la campagna in Italia con nirsevimab, i dati di un nuovo studio promettono di aggiungere un altro prodotto a disposizione della strategia di difesa dei neonati. (Vanityfair.it)

Nuovi sviluppi promettenti nella prevenzione dell’infezione da virus respiratorio sinciziale nei neonati - Ultimo aggiornamento il 22 Ottobre 2024 da Sofia Greco Facebook WhatsApp Twitter . I risultati hanno evidenziato una diminuzione del 60,4% delle malattie respiratorie gravi nei soggetti trattati rispetto al gruppo di controllo. L’impatto sociale e sanitario dell’Rsv Le patologie causate dal virus respiratorio sinciziale hanno un notevole impatto sociale ed economico, con un significativo numero di ricoveri e complicanze. (Gaeta.it)

Al via in Veneto la campagna di prevenzione contro la bronchiolite da virus respiratorio sinciziale - Martedì 22 ottobre, inizia la campagna di prevenzione della bronchiolite da virus respiratorio sinciziale in Veneto. «La campagna prenderà inizio simbolicamente con la prima somministrazione che avverrà presso la Pediatria dell’azienda ospedaliera di Padova. Questa possibilità di prevenzione -... (Veronasera.it)