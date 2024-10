Musetti-Zverev in tv: data, orario, canale e diretta streaming Atp Vienna 2024 (Di giovedì 24 ottobre 2024) Lorenzo Musetti sfiderà Alexander Zverev nei quarti di finale del torneo ATP 500 di Vienna 2024, torneo di scena sui campi in cemento indoor della capitale austriaca. Dopo aver battuto Sonego al primo turno, il tennista azzurro ha beneficiato del ritiro di Monfils, proseguendo dunque il suo cammino senza faticare. Scenderà perciò in campo riposato nel match contro Zverev, ai limiti del proibitivo considerando le condizioni di gioco. Il tedesco, numero uno del seeding, si esprime infatti alla grande sul veloce indoor – tanto che in passato ha già vinto questo torneo – e lo ha dimostrato nelle uscite contro Schwaerzler e Giron, imponendosi in due set. Musetti ha però battuto Sascha questa estate alle Olimpiadi di Parigi 2024, perciò sa come si fa e potrà giocarsi le sue carte. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Lorenzosfiderà Alexandernei quarti di finale del torneo ATP 500 di, torneo di scena sui campi in cemento indoor della capitale austriaca. Dopo aver battuto Sonego al primo turno, il tennista azzurro ha beneficiato del ritiro di Monfils, proseguendo dunque il suo cammino senza faticare. Scenderà perciò in campo riposato nel match contro, ai limiti del proibitivo considerando le condizioni di gioco. Il tedesco, numero uno del seeding, si esprime infatti alla grande sul veloce indoor – tanto che in passato ha già vinto questo torneo – e lo ha dimostrato nelle uscite contro Schwaerzler e Giron, imponendosi in due set.ha però battuto Sascha questa estate alle Olimpiadi di Parigi, perciò sa come si fa e potrà giocarsi le sue carte.

