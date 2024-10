Moto3: David Alonso in Thailandia per la storia, occasione di riscatto per Stefano Nepa? (Di giovedì 24 ottobre 2024) Adesso David Alonso vuole la laurea ad honorem. Dopo aver vinto il titolo con largo anticipo, conquistato il record di vittorie in Moto3 e raggiunto Valentino Rossi, il colombiano andrà ancora a caccia della storia al GP di Thailandia, diciottesimo appuntamento del Motomondiale 2024 in scena questo weekend presso il circuito internazionale di Buriram. Il successo a Phillip Island ha consentito al centauro in forza alla CFMoto Aspar Racing Team di raggiungere lo stesso numero di trionfi del Dottore, ovvero undici. Un numero spropositato, celebrato sul podio non a caso proprio come fece il fuoriclasse marchigiano nel lontano 1997, ovvero con una fascia in testa. Ma con ancora tre fine settimana a disposizione, Alonso potrà concedersi il lusso di diventare il pilota con più vittorie di sempre nella classe leggera, 125 compresa. Oasport.it - Moto3: David Alonso in Thailandia per la storia, occasione di riscatto per Stefano Nepa? Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Adessovuole la laurea ad honorem. Dopo aver vinto il titolo con largo anticipo, conquistato il record di vittorie ine raggiunto Valentino Rossi, il colombiano andrà ancora a caccia dellaal GP di, diciottesimo appuntamento del Motomondiale 2024 in scena questo weekend presso il circuito internazionale di Buriram. Il successo a Phillip Island ha consentito al centauro in forza alla CFMoto Aspar Racing Team di raggiungere lo stesso numero di trionfi del Dottore, ovvero undici. Un numero spropositato, celebrato sul podio non a caso proprio come fece il fuoriclasse marchigiano nel lontano 1997, ovvero con una fascia in testa. Ma con ancora tre fine settimana a disposizione,potrà concedersi il lusso di diventare il pilota con più vittorie di sempre nella classe leggera, 125 compresa.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Moto3 - David Alonso raggiunge il record di Valentino Rossi e lo celebra come il “Dottore” - Come si può evincere, dunque, le chance di David Alonso sono state decisamente più ampie del “Dottore”. Esattamente come il nuovo astro nascente del motociclismo. com/P0gNJ0inal — MotoGP (@MotoGP) October 20, 2024 . Uno di quei primati dal peso specifico notevole, per molteplici motivi. Per quale motivo? Nel 1997 il pilota di Tavullia, infatti, si era reso protagonista di un incidente. (Oasport.it)

In Australia vittoria da record per David Alonso in Moto3 - Per Alonso, inoltre, si tratta della quarta vittoria di fila. – Foto: Ipa Agency – (ITALPRESS) Unlimited News - Notizie dal mondo . Tra gli italiani, il migliore è Stefano Nepa (Ktm, +2?957), quarto al traguardo: quinto, invece, David Munoz (Ktm, +2?972). Nell’ordine, completano la top ten Ryusei Yamanaka, Taiyo Furusato, Luca Lunetta, Jose Antonio Rueda e Angel Piqueras. (Unlimitednews.it)

In Australia vittoria da record per David Alonso in Moto3 - Dopo essersi laureato campione del mon . Per il neo campione del mondo quarta vittoria di fila PHILLIP ISLAND (AUSTRALIA) - Un insaziabile David Alonso (CFMOTO) vince anche il Gran Premio dell'Australia della classe Moto3, diventando il primo pilota della storia a vincere undici volte nella categoria. (Ilgiornaleditalia.it)