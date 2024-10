Monster Hunter Wilds: Open Beta e accessori ufficiali PS5 (Di giovedì 24 ottobre 2024) (Adnkronos) – Capcom ha annunciato il lancio di un'Open Beta per Monster Hunter Wilds, disponibile su PlayStation 5, Xbox Series e PC tramite Steam. Gli abbonati PlayStation Plus su PS5 avranno accesso anticipato dal 28 al 30 ottobre, mentre tutti gli altri potranno unirsi alla caccia dal 31 ottobre al 3 novembre. E la buona L'articolo Monster Hunter Wilds: Open Beta e accessori ufficiali PS5 proviene da Webmagazine24. Leggi tutta la notizia su .com (Di giovedì 24 ottobre 2024) (Adnkronos) – Capcom ha annunciato il lancio di un'per, disponibile su PlayStation 5, Xbox Series e PC tramite Steam. Gli abbonati PlayStation Plus su PS5 avranno accesso anticipato dal 28 al 30 ottobre, mentre tutti gli altri potranno unirsi alla caccia dal 31 ottobre al 3 novembre. E la buona L'articoloPS5 proviene da Webmagazine24.

