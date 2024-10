Milano, commissariata Banca Progetto per presunti finanziamenti a società ‘ndrangheta (Di giovedì 24 ottobre 2024) Le indagini della Procura di Milano si sono concentrate sui "fascicoli Bancari" di Banca Progetto, tramite cui sarebbe stato appurato che l'istituto di credito avrebbe erogato finanziamenti assistiti da garanzia statale in favore di società pienamente inserite all'interno di dinamiche criminali L'articolo Milano, commissariata Banca Progetto per presunti finanziamenti a società ‘ndrangheta proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - Milano, commissariata Banca Progetto per presunti finanziamenti a società ‘ndrangheta Leggi tutta la notizia su Ildifforme.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Le indagini della Procura disi sono concentrate sui "fascicoliri" di, tramite cui sarebbe stato appurato che l'istituto di credito avrebbe erogatoassistiti da garanzia statale in favore dipienamente inserite all'interno di dinamiche criminali L'articoloperproviene da Il Difforme.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Pallamano. Ferrara United sbanca Milano. Tonello cannoniere di giornata - . Partita sempre condotta con un buon vantaggio, che è andato via via incrementandosi grazie alla vena realizzativa di Mattia Tonello". Sono iniziati anche i campionati giovanili di pallamano. Ferrara riesce così ad incrementare nel finale e chiude con un ottimo 21-24 a proprio favore. L’under 16 al Boschetto inizia con una partita difficile, ma riesce a superare Ravarino 33-25. (Sport.quotidiano.net)

Serie A basket : Trento si conferma in vetta - Milano sbanca Scafati - Negli anticipi del sabato non si arresta la crisi del Napoli Basket che deve rimandare ancora una volta il primo hurrà stagionale. . Le torri Kabengele e Simms rispettivamente protagonisti con 10 rimbalzi catturati sia dal primo che dal secondo cestista orogranata con quest’ultimo che totalizza anche 10 punti costruiscono basi solide per una affermazione preziosa. (Sport.quotidiano.net)

Volley - Serie A1 Femminile 2024/2025 : Novara sbanca Milano nel big match - Conegliano vince a Roma - RIVIVI IL LIVE DI MILANO-NOVARA RIVIVI IL LIVE DI ROMA-CONEGLIANO Conegliano vince 3-1 (25-23, 25-17, 23-25, 25-20) faticando non poco sul campo di una strepitosa Roma. Le giallorosse ci riprovano nella seconda frazione (4-4), dove però le ragazze di Daniele Santarelli prendono rapidamente in mano il gioco (6-10) e controllano il vantaggio (12-17) fino alla conquista del set (17-25). (Sportface.it)