Michele Emiliano si auto-rottama: "Mi archivierò da solo, prima che lo facciano gli altri" (Di giovedì 24 ottobre 2024) Michele Emiliano si auto-rottama, l'ha spiegato in un'intervista rilasciata al direttore del TgNorba Enzo Magistà. "Io sono dell'idea che politicamente sia necessario cambiare e per questo mi tiro fuori. Anche perché vorrei evitare di farmi archiviare dagli altri: voglio archiviarmi da solo". L'ha detto il presidente della regione Puglia, insomma, sente di aver fatto il proprio tempo e ha quindi deciso di uscire di scena. Per l'ex magistrato "deve finire bene" e "imporre il nome del presidente uscente sarebbe un atto politicamente sbagliato". Il governatore pugliese si ritiene candidabile, quindi il dilemma non è "tecnico", ma attribuibile a un "punto politico".

