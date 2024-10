Maltempo, allerta meteo anche oggi: pioggia e vento forte sul Centro-Nord (Di giovedì 24 ottobre 2024) (Adnkronos) – Ancora una giornata di Maltempo oggi sull'Italia, con un quadro meteo diviso in 2, se non in 3 sezioni, con l'allerta arancione per Veneto, Lombardia, Emilia-Romagna e Toscana. I modelli, d'altra parte, per il 24 ottobre annunciano pioggia sparsa sulle regioni del Nord, già colpite da precipitazioni nelle ultime ore. Il Maltempo non Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di giovedì 24 ottobre 2024) (Adnkronos) – Ancora una giornata disull'Italia, con un quadrodiviso in 2, se non in 3 sezioni, con l'arancione per Veneto, Lombardia, Emilia-Romagna e Toscana. I modelli, d'altra parte, per il 24 ottobre annunciano pia sparsa sulle regioni del, già colpite da precipitazioni nelle ultime ore. Ilnon

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Maltempo : allagamenti nella Tuscia - allerta meteo prorogata di 12 ore | FOTO - Maltempo: allagamenti nella Tuscia, in particolare a Tarquinia. La Regione ha prorogato l'allerta meteo in vigore oggi sulla provincia di Viterbo e il resto del Lazio. Allerta meteo gialla La Direzione emergenza, protezione civile e Nue 112 della Regione ha emesso un prolungamento di 12... (Viterbotoday.it)

Meteo - Nuovo vortice di maltempo in arrivo, piogge in intensificazione su parte della Penisola. Ecco le zone più a rischio temporali e nubifragi. - Locale forte maltempo con rischio nubifragi e criticità. (3bmeteo.com)

Circolazione interrotta sulla Metro B di Roma: “Saltata elettricità, è colpa del maltempo” - La Metro B/B1 di Roma è rimasta chiusa per un’ora nel pomeriggio a causa della mancanza di alimentazione. Alla base dei problemi ci sarebbero le cattive condizioni di meteo che hanno interrotto la ... (ilfattoquotidiano.it)

Maltempo Emilia-Romagna, commercialisti: "Prorogare adempimenti in scadenza per i professionisti interessati" - (Teleborsa) - Maltempo in Emilia-Romagna, UNGDCEC, AIDC e ADC: "Prorogare adempimenti in scadenza per i professionisti interessati" "Chiediamo al Governo una proroga di tutti gli adempimenti in scaden ... (borsaitaliana.it)