LoL e Valorant a Lucca Comics & Games (Di giovedì 24 ottobre 2024) Manca sempre meno alla 58esima edizione di Lucca Comics & Games, che dal 31 ottobre aprirà le porte della città a orde di appassionati in arrivo da tutto il mondo. Come ogni anno, Riot Games sarà grande protagonista del festival, in quella che ormai è diventata la nuova sede centrale della compagnia. Il Pala Tagliate, infatti, anche per l’edizione 2024 diventa Riot Stadium in collaborazione con PG Esports, vero e proprio fulcro di tutte le attività dedicate ai fan della landa. Anche quest’anno Riot Games porterà un grande ospite tra le mura della città: Martial Andre, Animation Supervisor di Fortiche Productions, sarà a Lucca per parlare dell’attesissima Arcane Stagione 2, in arrivo su Netflix a partire dal 9 novembre. Nerdpool.it - LoL e Valorant a Lucca Comics & Games Leggi tutta la notizia su Nerdpool.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Manca sempre meno alla 58esima edizione di, che dal 31 ottobre aprirà le porte della città a orde di appassionati in arrivo da tutto il mondo. Come ogni anno, Riotsarà grande protagonista del festival, in quella che ormai è diventata la nuova sede centrale della compagnia. Il Pala Tagliate, infatti, anche per l’edizione 2024 diventa Riot Stadium in collaborazione con PG Esports, vero e proprio fulcro di tutte le attività dedicate ai fan della landa. Anche quest’anno Riotporterà un grande ospite tra le mura della città: Martial Andre, Animation Supervisor di Fortiche Productions, sarà aper parlare dell’attesissima Arcane Stagione 2, in arrivo su Netflix a partire dal 9 novembre.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Le attività di Ravensburger a Lucca Comics & Games - Le riserve verranno chiamate in ordine di registrazione qualora un partecipante confermato dovesse rinunciare?. Lucca sarà la tappa conclusiva del tour “Look at this Family”, che ha avuto luogo presso i Campfire di Lucca nelle settimane precedenti. Due appuntamenti speciali dedicati agli adulti si terranno mercoledì 30 ottobre e giovedì 31 ottobre dalle 11:00 alle 12:00 sul palco del nostro stand, dove potrete sperimentare direttamente questa innovativa attività artistica. (Nerdpool.it)

Riot Games a Lucca Comics & Games - gli appuntamenti con LoL e Valorant - La competizione avrà un ruolo centrale anche quest’anno, con le finali del Circuito Tormenta, dedicate ai due titoli di punta del brand L’edizione 2024 di Lucca Comics & Games, in programma dal 31 ottobre al 3 novembre, vedrà ancora una volta la presenza di Riot Games, che conferma la sua partecipazione con diverse attività rivolte […]. (Sbircialanotizia.it)

Riot Games a Lucca Comics & Games - gli appuntamenti con LoL e Valorant - (Adnkronos) – L’edizione 2024 di Lucca Comics & Games, in programma dal 31 ottobre al 3 novembre, vedrà ancora una volta la presenza di Riot Games, che conferma la sua partecipazione con diverse attività rivolte agli appassionati. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: L’Europa multa Apple per concorrenza sleale contro le app musicali Apple lancia i nuovi MacBook Air da 13 e 15 pollici con chip M3 Marzo 2024, tutte le uscite videogiochi per PC, PlayStation, Xbox e Switch Tifa censurata in Final Fantasy VII Rebirth e Remake, fan in rivolta Paramount+ mette le Tartarughe Ninja sulla maglia dell’Inter Windows 11 aggiornamento Moment 5, tutte le nuove funzioni . (Webmagazine24.it)