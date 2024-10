Lo spread tra Btp e Bund si stringe a 1206 punti

Lo spread tra Btp e Bund si stringe a 120,6 punti (Di giovedì 24 ottobre 2024) Lo spread tra Btp e Bund si stringe a 120,6 punti, dopo aver chiuso la vigilia a 121 punti. Il rendimento del decennale italiano scende ancora al 3,49%, rispetto ai 3,51% della chiusura di ieri. Il rendimento del titolo tedesco è al 2,28 per cento. Quotidiano.net - Lo spread tra Btp e Bund si stringe a 120,6 punti Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di giovedì 24 ottobre 2024) Lotra Btp esia 120,6, dopo aver chiuso la vigilia a 121. Il rendimento del decennale italiano scende ancora al 3,49%, rispetto ai 3,51% della chiusura di ieri. Il rendimento del titolo tedesco è al 2,28 per cento.

