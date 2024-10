Lo specialista | tutte le curiosità sul film con Sylvester Stallone

Leggi tutta la notizia su Cinefilos.it

(Di giovedì 24 ottobre 2024) LolesulconUno dei più buffi record dell’attoreè quello relativo ai celebri Razzie Awards, i premi che vengono assegnati per riconoscere il peggio della produzione cinematografica. Nel corso della sua carriera,ha ricevuto ben dieci di questi premi a fronte di 31 nomination. Uno dei titoli per cui ha ricevuto la candidatura come peggior attore è Lo, thriller d’azione del 1994 diretto da Luis Llosa (noto per One Shot One Kill e Anaconda) e scritto da Alexandra Seros. In questointerpreta un esperto di esplosivi incaricato di ottenere vendetta per una donna afflitta da un grave lutto. Il racconto è vagamente ispirato alla serie di libri omonima scritta da John Shirley, con protagonista questo infallibile mercenario incaricato ogni volta di risolvere complesse situazioni diverse.