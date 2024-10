Libano, 50 razzi verso Israele: 2 persone ferite. 3 soldati di Beirut uccisi dal fuoco di Tel Aviv. Macron apre la conferenza a Parigi (Di giovedì 24 ottobre 2024) In Libano proseguono gli scontri con le truppe di Tel Aviv, mentre razzi attraversano il confine dei Paese dei Cedri verso il nord di Israele. Almeno due persone sono rimaste gravemente ferite a causa del lancio di ordigni dal Libano contro la città di Nahariya e le aree limitrofe. Lo riferisce il Times of Israel, che cita i soccorritori. Il giornale Haaretz parla di due israeliani feriti in modo grave. Le forze israeliane (Idf) hanno confermato via X il lancio di circa 50 razzi nell’arco di due minuti dal Paese dei Cedri, alcuni dei quali sono stati intercettati. Tre soldati libanesi, tra cui un ufficiale, sono stati uccisi dal fuoco israeliano nel sud del Libano. Lo ha dichiarato l’esercito libanese, secondo quanto riporta L’Orient-Le Jour. Ilfattoquotidiano.it - Libano, 50 razzi verso Israele: 2 persone ferite. 3 soldati di Beirut uccisi dal fuoco di Tel Aviv. Macron apre la conferenza a Parigi Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Inproseguono gli scontri con le truppe di Tel, mentreattraversano il confine dei Paese dei Cedriil nord di. Almeno duesono rimaste gravementea causa del lancio di ordigni dalcontro la città di Nahariya e le aree limitrofe. Lo riferisce il Times of Israel, che cita i soccorritori. Il giornale Haaretz parla di due israeliani feriti in modo grave. Le forze israeliane (Idf) hanno confermato via X il lancio di circa 50nell’arco di due minuti dal Paese dei Cedri, alcuni dei quali sono stati intercettati. Trelibanesi, tra cui un ufficiale, sono statidalisraeliano nel sud del. Lo ha dichiarato l’esercito libanese, secondo quanto riporta L’Orient-Le Jour.

Libano - 50 razzi verso Israele : 2 persone gravemente ferite. Tre soldati di Beirut uccisi dal fuoco di Tel Aviv - I due hanno discusso “delle operazioni di Israele in Libano e della situazione umanitaria nella Striscia di Gaza“, è scritto nella nota del Dipartimento della Difesa Usa. Gli aiuti tedeschi – La Germania si impegna a fornire altri 60 milioni di euro in aiuti umanitari al Libano. Per l’Italia ci sarà il Sottosegretario agli Esteri Giorgio Silli, con Antonio Tajani a Pescara per la giornata di chiusura del G7 Sviluppo. (Ilfattoquotidiano.it)

