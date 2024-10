Ilrestodelcarlino.it - Le testimonianze dei sopravvissuti all’esplosione a Bologna: “Ho pensato al terremoto”

(Di giovedì 24 ottobre 2024), 24 ottobre 2024 – “Sono in Toyota da 18 anni e mai avreiche potesse succedere una cosa del genere. Sono senza parole e profondamente dispiaciuto per i colleghi che non ce l’hanno fatta”. A parlare è l’operaio Reymundo Anzaldo, 60 anni, di origini filippine, da 31 anni in Italia, a, seduto su una sedia a rotelle, con una ferita lieve alla testa. E con lui ci sono altri due feriti lievi che i medici del 118 hanno portato al pronto soccorso dell’ospedale Santissimo Salvatore di San Giovanni in Persiceto, nel Bolognese, a pochi chilometri di distanza dallo stabilimento della Toyota Material Handling. In corsia, anche alcuni poliziotti del commissariato della polizia di Stato di Persiceto, per dare un supporto psicologico ed emotivo.