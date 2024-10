Lazio, Isaksen: “Anno scorso difficile, Europa League livello alto” (Di giovedì 24 ottobre 2024) “L’Anno scorso è stato difficile per me con la lingua e con la Serie A che è un campionato diverso rispetto a quello danese. Ora mi sento molto meglio e sento la fiducia di Baroni. Posso aiutare molto di più la squadra”. Lo ha detto a Sky l’attaccante della Lazio, Gustav Isaksen dopo la vittoria per 2-0 sul Twente. Primo gol in stagione in Europa League per l’esterno danese in una partita che si è messa in discesa con il rosso a Unnerstall all’11’: “L’espulsione ha fatto la differenza, il Twente è molto forte, ma abbiamo giocato bene e lo abbiamo fatto da squadra. Sono molto contento”, ha aggiunto Isaksen analizzando la gara. “Se ci sentiamo favoriti in Europa League? Siamo forti, ma ce ne sono altre che hAnno un livello molto alto. Stiamo facendo molto bene, ma non so se siamo favoriti”. Lazio, Isaksen: “Anno scorso difficile, Europa League livello alto” SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) “L’è statoper me con la lingua e con la Serie A che è un campionato diverso rispetto a quello danese. Ora mi sento molto meglio e sento la fiducia di Baroni. Posso aiutare molto di più la squadra”. Lo ha detto a Sky l’attaccante della, Gustavdopo la vittoria per 2-0 sul Twente. Primo gol in stagione inper l’esterno danese in una partita che si è messa in discesa con il rosso a Unnerstall all’11’: “L’espulsione ha fatto la differenza, il Twente è molto forte, ma abbiamo giocato bene e lo abbiamo fatto da squadra. Sono molto contento”, ha aggiuntoanalizzando la gara. “Se ci sentiamo favoriti in? Siamo forti, ma ce ne sono altre che hunmolto. Stiamo facendo molto bene, ma non so se siamo favoriti”.: “” SportFace.

