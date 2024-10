La pace Cina-India fa male alle materie prime (Di giovedì 24 ottobre 2024) Al vertice dei Brics, in Russia, è andato in scena il primo colloquio bilaterale dopo cinque anni tra Pechino e Delhi. Un disgelo che rischia di aggravare la dipendenza dell’Europa dagli elementi delle terre rare. Putin lancia l’idea di una Borsa dei cereali. Laverita.info - La pace Cina-India fa male alle materie prime Leggi tutta la notizia su Laverita.info (Di giovedì 24 ottobre 2024) Al vertice dei Brics, in Russia, è andato in scena il primo colloquio bilaterale dopo cinque anni tra Pechino e Delhi. Un disgelo che rischia di aggravare la dipendenza dell’Europa dagli elementi delle terre rare. Putin lancia l’idea di una Borsa dei cereali.

