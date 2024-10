Movieplayer.it - La nuova traduzione de Lo Hobbit: intervista a Wu Ming 4

Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Dopo più di cinquant'anni, è uscita lade Lo, opera prima di J.R.R. Tolkien, a cura di Wu4. L'incipit de Loè stato annoverato diversi anni fa dal New York Times, in un sondaggio fatto con esperti e lettori, tra i dieci incipit più influenti della storia della letteratura del Novecento. Questo per sottolineare quanto fuori Italia gli scritti tolkieniani non siano sia solo del "semplice" fantasy, ma tanto di più. C'è da dire tuttavia che negli ultimi decenni, anche grazie alle varie trasposizioni cinematografiche, le opere del professore di Oxford sono state sdoganate(qua in Italia) da quell'aura del "fantasy per ragazzi", riassestando l'immaginario tolkieniano come uno dei classici del fantastico e non solo. Ecco perché la