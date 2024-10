Gaeta.it - La casa da sogno di Max Giusti a Roma: “Tutto quello che desideravo”

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Com’è ladi Max? Rappresenta il suociò che ha sempre desiderato avere. Ecco di che si tratta. Max, noto attore e conduttore televisivo italiano, ha saputo conquistare il cuore di molti grazie alla sua simpatia e al suo talento innato. Oltre al suo successo sul palcoscenico e in televisione, c’è un altro aspetto della sua vita che suscita curiosità tra i suoi fan: la sua abitazione. Max vive in una villetta ache, come lui stesso ha dichiarato, non è certo un “villone”, ma rappresenta esattamente ciò che desiderava quando abitava in un appartamento di soli 40 metri quadrati nel quartiere del Trullo. Il quartiere del Trullo, situato nella zona sud-ovest di, è noto per essere una delle aree più autentiche della capitale, lontana dal lusso sfrenato di altre zone più centrali.