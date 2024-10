Lanazione.it - Joseph Flagiello in corsa per il Pd: "La città torni punto di riferimento"

(Di giovedì 24 ottobre 2024) "Il mio è sempre stato un servizio allae al partito che continuerò anche in campagna elettorale e in caso di elezioni"., 48 anni, docente di Economia alle scuole superiori ed esperto di sviluppo economico, è il candidato folignate del Pd alle prossime regionali. Consigliere comunale e assessore, dal 1999 al 2014, poi una pausa di dieci anni e ora il ritorno. Perché? "Perché oggi ci sono le condizioni per invertire una tendenza. C’è entusiasmo, c’è una visione e c’è capacità per renderla concreta. In questi dieci anni che ho dedicato alla professione sento di essere cresciuto e di aver acquisito ulteriori esperienze da spendere per la comunità. Poi la politica si può fare in tanti modi e io non ho mai smesso di farla e oggi porto esperienza amministrativa, passione politica e competenza".