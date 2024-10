Ilfattoquotidiano.it - Israele uccide 3 soldati dell’esercito libanese mentre a Parigi si discute di come rafforzarlo e l’Italia propone la creazione di “Unifil 3”

(Di giovedì 24 ottobre 2024)ha preso di mira l’esercito regolarenelle stesse ore in cui la Francia, da sempre molto vicina alle c lassi dirigenti del Paese dei cedri, ospita una conferenza internazionale per raccogliere sostegno alle forze statali di Beirut, considerate vitali per una soluzione diplomatica della guerra trae Hezbollah. Le forze armate hanno reso noto che tredelle Lebanon Armed Forces sono stati uccisi alle 4:15 del mattinoevacuavano alcuni feriti alla periferia del villaggio meridionale di Yater. Finora le Israel Defense Forces avevano sostenuto di non operare contro l’esercito. Secondo fonti della sicurezza sono 13 ilibanesi uccisi dall’inizio delle ostilità nell’ottobre 2023. Altri 16 hanno perso la vitaerano in patria.