Inter quanto ricavi dalla Champions League? Stimato primo incasso!

(Di giovedì 24 ottobre 2024)sta guadagnando l’2024/2025? All’indomanisfida contro lo Young Boys, ecco una prima stima deidella massima competizione europea. INTROITI – Per l’ieri sera si è conclusa la terza delle otto totali sfide diin programma nella prima fase del nuovo format europeo. Nel match disputato a Berna, contro lo Young Boys, pur non avendo brillato i nerazzurri sono riusciti a conquistare i tre punti grazie al gol di Marcus Thuram nel finale. Mentre le squadra di Simone Inzaghi inizia già a pensare al prossimo avversario europeo (l’Arsenal, che arriverà a San Siro il prossimo 6 novembre), società e tifosi non possono non dare un occhio alla parte economica della competizione.