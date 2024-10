Iniettate 80 dosi di insulina, ma dovevano essere solo 8. La Procura: “Processate due medici e quattro infermieri” (Di giovedì 24 ottobre 2024) Ospedale Galliera, la Procura chiede il rinvio a giudizio per sei persone dopo la morte di un paziente di 70 anni Repubblica.it - Iniettate 80 dosi di insulina, ma dovevano essere solo 8. La Procura: “Processate due medici e quattro infermieri” Leggi tutta la notizia su Repubblica.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Ospedale Galliera, lachiede il rinvio a giudizio per sei persone dopo la morte di un paziente di 70 anni

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Genova: morto per dose errata di insulina, chiesto processo per 2 medici e 4 infermieri - Ottanta dosi anziché le otto previste dal piano terapeutico. L'uomo, 70 anni, era rimasto in coma per alcuni giorni e poi era deceduto ... (telenord.it)

80 dosi di insulina invece di 8. Morto il paziente, chiesto processo per 6 sanitari - Inserito erroneamente uno 0 di troppo nel sistema. La Procura di Genova indaga su due medici e quattro infermieri ... (rainews.it)

Morto dopo la somministrazione errata di 80 dosi di insulina, chiesto il processo per due medici e quattro infermieri del Galliera - Due medici e quattro infermieri dell'ospedale Galliera accusati di avere causato la morte di un paziente dopo avergli iniettato ottanta dosi d'insulina ... (ilsecoloxix.it)