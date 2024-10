Incontro di eccellenze. JobFair mette in rete aziende e risorse umane (Di giovedì 24 ottobre 2024) di Mario Ferrari PISA Le migliori risorse umane che hanno finito o stanno finendo il percorso accademico che entrano in contatto col mondo del lavoro. Ben 248 studenti registrati, 55 aziende tra le eccellenze del territorio per oltre 800 colloqui individuali prenotati. Sono i numeri della tredicesima edizione di JobFair, l’Incontro lavorativo delle scuole d’eccellenza italiane che si è iniziato ieri alla Scuola Sant’Anna di Pisa. Un’iniziativa che va avanti dal 2014 per mettere in contatto imprese di successo italiane e internazionali con studenti di merito delle 6 università a statuto speciale del Paese. Oltre ai padroni di casa, sono arrivati studenti dalla Scuola Normale Superiore, dallo Iuss di Pavia, dalla Scuola Imt Alti Studi di Lucca, dal Gran Sasso Science Institute dell’Aquila e dalla Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di Trieste. Lanazione.it - Incontro di eccellenze. JobFair mette in rete aziende e risorse umane Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) di Mario Ferrari PISA Le miglioriche hanno finito o stanno finendo il percorso accademico che entrano in contatto col mondo del lavoro. Ben 248 studenti registrati, 55tra ledel territorio per oltre 800 colloqui individuali prenotati. Sono i numeri della tredicesima edizione di, l’lavorativo delle scuole d’eccellenza italiane che si è iniziato ieri alla Scuola Sant’Anna di Pisa. Un’iniziativa che va avanti dal 2014 perre in contatto imprese di successo italiane e internazionali con studenti di merito delle 6 università a statuto speciale del Paese. Oltre ai padroni di casa, sono arrivati studenti dalla Scuola Normale Superiore, dallo Iuss di Pavia, dalla Scuola Imt Alti Studi di Lucca, dal Gran Sasso Science Institute dell’Aquila e dalla Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di Trieste.

