Incidenti sul lavoro, Mattarella fa il punto: "Impegno delle imprese sulla sicurezza" (Di giovedì 24 ottobre 2024) L'iniziativa della 'Carta di Lorenzo' rappresenta un passo fondamentale per il miglioramento della cultura della sicurezza nel lavoro e per la protezione dei diritti dei giovani lavoratori L'articolo Incidenti sul lavoro, Mattarella fa il punto: "Impegno delle imprese sulla sicurezza" proviene da Il Difforme.

Incidenti lavoro - schiacciato da un camion : muore 47enne nel Leccese - Incidente mortale sul lavoro nel Leccese: la vittima è un operaio di 47 anni, rimasto schiacciato da un camion in manovra. Stando a quanto si apprende, l’operaio, originario di Collemeto (Lecce), era appena arrivato sul posto per montare l’impalcatura necessaria per lavori di ristrutturazione alla facciata di un immobile. (Lapresse.it)

Incidenti sul lavoro nei cantieri edili : la sfida della comunicazione e della formazione - Le aziende, inoltre, devono essere motivate a rispettare rigorosamente le normative, premiando quelle che dimostrano di comportarsi responsabilmente e secondo etica. Alessandro Migliore, coordinatore di Edilart, ha sottolineato l’importanza di garantire che ogni lavoratore, indipendentemente dalla sua provenienza, riceva una formazione adeguata e comprensibile. (Gaeta.it)

Incidenti lavoro - Mattarella : “Piaga intollerabile - la vita vale più del profitto” - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, lancia un monito nel corso della cerimonia al Quirinale di consegna delle ‘Stelle al Merito del Lavoro’ per l’anno 2024. Si tratta di un elemento di preoccupante lacerazione della coesione sociale“, ha proseguito. Sappiamo che il cammino per giungere al rispetto di questo principio è tuttora da concludere ma va ricordata questa prescrizione e il conseguente dovere delle istituzioni di operare per renderla ovunque effettiva”. (Lapresse.it)