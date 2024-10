Incidente alla Toyota, metalmeccanici in sciopero: "Azienda sempre attenta, ma non parliamo di fatalità" (Di giovedì 24 ottobre 2024) QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY Drappi a lutto e otto ore di sciopero del settore metalmeccanico ed elettromeccanico. È la scelta dei metalmeccanici di Cgil, Cisl e Uil dopo il tragico Incidente avvenuto mercoledì nel polo produttivo della Toyota Material Handling a Borgo Bolognatoday.it - Incidente alla Toyota, metalmeccanici in sciopero: "Azienda sempre attenta, ma non parliamo di fatalità" Leggi tutta la notizia su Bolognatoday.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY Drappi a lutto e otto ore didel settore metalmeccanico ed elettromeccanico. È la scelta deidi Cgil, Cisl e Uil dopo il tragicoavvenuto mercoledì nel polo produttivo dellaMaterial Handling a Borgo

