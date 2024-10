Il Tribunale di Taranto sospende la serie TV “Avetrana – Qui non è Hollywood” su Disney+ (Di giovedì 24 ottobre 2024) Il Tribunale accoglie il ricorso del sindaco di Avetrana: udienza fissata per il 5 novembre Taranto – Con un provvedimento urgente, il giudice Antonio Attanasio, della sezione civile del Tribunale di Taranto, ha accolto il ricorso del sindaco di Avetrana, Antonio Iazzi, ordinando la sospensione cautelare della messa in onda della serie TV “Avetrana – Qui non è Hollywood”, prevista per il 25 ottobre sulla piattaforma Disney+. La serie, che narra l’omicidio di Sarah Scazzi, avvenuto proprio ad Avetrana nel 2010, è stata contestata dall’amministrazione locale per la rappresentazione della città e per il titolo ritenuto inappropriato. Puntomagazine.it - Il Tribunale di Taranto sospende la serie TV “Avetrana – Qui non è Hollywood” su Disney+ Leggi tutta la notizia su Puntomagazine.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Ilaccoglie il ricorso del sindaco di: udienza fissata per il 5 novembre– Con un provvedimento urgente, il giudice Antonio Attanasio, della sezione civile deldi, ha accolto il ricorso del sindaco di, Antonio Iazzi, ordinando la sospensione cautelare della messa in onda dellaTV “– Qui non è”, prevista per il 25 ottobre sulla piattaforma. La, che narra l’omicidio di Sarah Scazzi, avvenuto proprio adnel 2010, è stata contestata dall’amministrazione locale per la rappresentazione della città e per il titolo ritenuto inappropriato.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

“Avetrana-Qui non è Hollywood” : il tribunale di Taranto blocca la messa in onda Ricorso urgente del sindaco del paese - . Il 5 novembre l’udienza. . Bloccata la messa in onda della serie “Avetrana – Qui non è Hollywood”, targata Disney+. Questa la decisione del Tribunale di Taranto, dopo il ricorso d’urgenza presentato dal sindaco di Avetrana. icolo “Avetrana-Qui non è Hollywood”: il tribunale di Taranto blocca la messa. (Noinotizie.it)

Avetrana fa causa a Walt Disney - e il tribunale di Taranto le dà ragione - Il gip di Taranto ha accolto il ricorso bloccando la fiction, e fissando la prima udienza al 5 novembre. . Il comune aveva già vietato di girarla ad Avetrana, perché la città “è inserita dalla regione Puglia nell’elenco dei comuni a economia prevalentemente turistica Città d’arte”. Dal 2010 si susseguono documentari, programmi tv, talk sulla morte della piccola Sarah, e la settimana scorsa “Le Iene” hanno passato due giorni in quella villetta con zio Michele. (Ilfoglio.it)

“Avetrana”, il tribunale sospende la serie tv sull’omicidio di Sarah Scazzi - Il giudice della sezione civile del Tribunale di Taranto, Antonio Attanasio, ha accolto il ricorso d’urgenza presentato nei giorni scorsi dal sindaco di Avetrana Antonio Iazzi, con un provvedimento di ... (ilmeridianonews.it)

Avetrana, il tribunale sospende la messa in onda della serie tv - Accolto il ricorso d'urgenza presentato dal Comune di Avetrana. La serie doveva essere da domani su Disney+. (mymovies.it)

24 ottobre: attentato in Turchia, caso Spano, giornali in crisi - Le principali notizie di oggi (24 ottobre 2024) Attentato in Turchia, accuse al Pkk La Turchia è stata colpita ... (tp24.it)