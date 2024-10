"Il referendum sugli orsi è solo propaganda" (Di giovedì 24 ottobre 2024) "Facciamo i nostri più vivi complimenti ai promotori della consultazione anti-orso del prossimo 27 ottobre in val di Sole per avere introdotto nel nostro ordinamento una nuova tipologia di referendum: quello ideologico-propagandistico". Lo comunica Enpa in relazione alla consultazione che si Trentotoday.it - "Il referendum sugli orsi è solo propaganda" Leggi tutta la notizia su Trentotoday.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) "Facciamo i nostri più vivi complimenti ai promotori della consultazione anti-orso del prossimo 27 ottobre in val di Sole per avere introdotto nel nostro ordinamento una nuova tipologia di: quello ideologico-propagandistico". Lo comunica Enpa in relazione alla consultazione che si

