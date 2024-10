Il premio Sacharov 2024 agli oppositori di Maduro in Venezuela: chi sono Machado e Urrutia (Di giovedì 24 ottobre 2024) «Protagonisti di una coraggiosa lotta per ripristinare la libertà e la democrazia in Venezuela». Questo l’annuncio ufficiale della presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola. Il premio Sacharov 2024 per la libertà di pensiero va a María Corina Machado, leader delle forze democratiche Venezuelane, ed Edmundo González Urrutia, candidato contro Nicolas Mauduro alle presidenziali dello scorso luglio. La loro battaglia contro la dittatura e le repressioni chaviste è sempre stata sostenuta dall’Unione europea, tanto da riconoscere lo stesso Urrutia come «presidente eletto». Entrambi sono stati nominati dal Partito Popolare Europeo, mentre i Conservatori e Riformisti hanno candidato il solo Edmundo González Urrutia. Il premio sarà ricevuto dai due vincitori il prossimo 18 dicembre a Strasburgo, durante una sessione plenaria del Parlamento. Leggi tutta la notizia su Open.online (Di giovedì 24 ottobre 2024) «Protagonisti di una coraggiosa lotta per ripristinare la libertà e la democrazia in». Questo l’annuncio ufficiale della presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola. Ilper la libertà di pensiero va a María Corina, leader delle forze democratichene, ed Edmundo González, candidato contro Nicolas Mauduro alle presidenziali dello scorso luglio. La loro batta contro la dittatura e le repressioni chaviste è sempre stata sostenuta dall’Unione europea, tanto da riconoscere lo stessocome «presidente eletto». Entrambistati nominati dal Partito Popolare Europeo, mentre i Conservatori e Riformisti hanno candidato il solo Edmundo González. Ilsarà ricevuto dai due vincitori il prossimo 18 dicembre a Strasburgo, durante una sessione plenaria del Parlamento.

