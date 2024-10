Guardia di finanza, avvicendamento alla tenenza di Assisi (Di giovedì 24 ottobre 2024) alla presenza del comandante provinciale Carlo Tomassini, il luogotenente Alberto Biagetti ha assunto il comando della tenenza della Guardia di finanza di Assisi, prendendo così il posto del luogotenente Francesco Ferrara.Il luogotenente Alberto Biagetti cinquantacinquenne, proveniente dalla Perugiatoday.it - Guardia di finanza, avvicendamento alla tenenza di Assisi Leggi tutta la notizia su Perugiatoday.it (Di giovedì 24 ottobre 2024)presenza del comandante provinciale Carlo Tomassini, il luogotenente Alberto Biagetti ha assunto il comando delladelladidi, prendendo così il posto del luogotenente Francesco Ferrara.Il luogotenente Alberto Biagetti cinquantacinquenne, proveniente d

La Guardia di Finanza omaggia il luogotenente Cicchella - Oltre ad aver frequentato corsi di profitto nel settore informatico, ha avuto una carriera lampo avendo raggiunto il grado apicale di luogotenente in soli 19 anni per aver superato alla prima valutazione le varie prove selettive di avanzamento nei vari gradi di maresciallo. Nato ad Avellino, ma da sempre residente in Ariano Irpino, ha indossato le fiamme gialle arruolandosi nel Corpo della Guardia di Finanza il 1° ottobre 1986. (Anteprima24.it)

Cambio al vertice della guardia costiera di Acireale - il nocchiero Basile subentra al luogotenente Guglielmino - Questa mattina nel municipio di Acireale il sindaco Roberto Barbagallo ha salutato il luogotenente Gaetano Guglielmino, comandante della Guardia costiera di Acireale dal 24 giugno 2019. "Ringraziamo il comandante Guglielmino per il percorso condiviso e, a nome di tutta la comunità per la... (Cataniatoday.it)