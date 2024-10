Quifinanza.it - GP Messico di F1 in tv, dove seguire in streaming qualifiche e gara

(Di giovedì 24 ottobre 2024) È ancora America, seppur centrale, per la F1 che si appresta a correre a Città delper il GP del. La tappa numero 20 del mondiale, infatti, è quella dell’Autodromo Hermanos RodriguezLando Norris proverà ad accorciare ancor di più su Max Verstappen ela Ferrari cercherà di alimentare ancor di più il sogno chiamato mondiale. Ferrari, un sogno mondiale Sognare a volte non costa nulla, lo ripetiamo. E dopo la vittoria a stelle e strisce, col successo di Charles Leclerc nel GP degli Stati Uniti ad Austin, la Ferrari ci sta facendo un pensierino. Sì, perché la prestazione del monegasco in terra americana ha fatto ben sperare, soprattutto vedendo quanto successo alle sue spalleNorris e Verstappen se le sono date, con l’olandese uscito vincitore solo grazie alla penalizzazione del britannico.