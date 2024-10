Ilfattoquotidiano.it - Gli attacchi del governo ai giudici e il timore di un baratto: litigano per poi scendere a patti?

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Giustizia “pregiudiziale”, provvedimenti “abnormi”,“ayatollah”, giustizia “politicizzata”: sono solo alcune delle espressioni utilizzate da importanti membri delitaliano in queste ore per definire i provvedimenti giurisdizionali adottati dal Tribunale di Roma qualche giorno fa, a seguito di domande di protezione internazionale avanzate da cittadini stranieri condotti nel nuovo centro di accoglienza in Albania in attesa di rimpatrio. Peccato che la politica non sappia fare i conti con gli obblighi internazionali ai quali anche l’Italia soggiace – da svariati decenni, per la verità- a seguito dell’adesione all’Unione Europea.