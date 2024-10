G20 dichiarazione presidenza conferma divergenza su Ucraina e Gaza

Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Washington, 24 ott. (askanews) – La guerra ine il conflitto in Medio Oriente restano materie divisive all’interno dei Paesi del G20. Anche al vertice di Washington nessun comunicato finale ma unadelladi turno brasiliana. “Nel contesto del 4° incontro ministeriale dei ministri delle finanze e dei governatori delle banche centrali (FMCBG) del G20, tenutosi a Washington, D.C., il 23 e 24 ottobre 2024 – si legge nella– alcuni membri e altri partecipanti hanno espresso le loro opinioni su Russia ee sulla situazione a. Alcuni membri e altri partecipanti hanno ritenuto che queste questioni abbiano un impatto sull’economia globale e debbano essere trattate nel G20, mentre altri non credono che il G20 sia un forum per discutere di queste questioni.