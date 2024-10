Friuli Venezia Giulia, tornano le Province: l'elezione diretta tra 2 anni (Di giovedì 24 ottobre 2024) Friuli - Era il 31 dicembre del 2016 quando i Commissari nominati dalla Regione gestirono gli ultimi mesi di vita delle quattro Province del Friuli Venezia Giulia. L?anno successivo la regione, Ilgazzettino.it - Friuli Venezia Giulia, tornano le Province: l'elezione diretta tra 2 anni Leggi tutta la notizia su Ilgazzettino.it (Di giovedì 24 ottobre 2024)- Era il 31 dicembre del 2016 quando i Commissari nominati dalla Regione gestirono gli ultimi mesi di vita delle quattrodel. L?anno successivo la regione,

Nuovo bando della Regione Friuli Venezia Giulia : 10 milioni per le assicurazioni contro il maltempo - Ultimo aggiornamento il 23 Ottobre 2024 da Armando Proietti Facebook WhatsApp Twitter . Un provvedimento sperimentale e le prospettive future L’assessore Callari ha evidenziato la natura sperimentale del provvedimento, sottolineando l’importanza di monitorare l’impatto di questa misura nel tempo. (Gaeta.it)

Maltempo, bando della Regione Fvg per assicurare le case - (ANSA) - TRIESTE, 23 OTT - La Regione Friuli Venezia Giulia ha presentato un bando da 10 milioni di euro, che fornirĂ un sostegno economico, in base all'Isee, a chi stipulerĂ assicurazioni legate al m ... (msn.com)

Fvg, Fedriga “Soddisfatti per primo ok Camera a reintroduzione Province” - TRIESTE (ITALPRESS)- “Esprimo soddisfazione per la primaapprovazione, da parte della Camera dei Deputati, della propostadi legge costituzionale che prevede di reintrodurre le Provincein Friuli Venezia ... (msn.com)