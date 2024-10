Foto: Thuram regala all’Inter la vittoria in Champions contro lo Young Boys (Di giovedì 24 ottobre 2024) L’Inter ha ottenuto la seconda vittoria consecutiva nella fase a gironi della Champions League, imponendosi 1-0 contro lo Young Boys nella terza giornata. La partita, giocata sul campo in erba sintetica di Berna, è stata decisa da un gol di Marcus Thuram al 93?, durante il recupero. In precedenza, Marko Arnautovic aveva fallito un rigore, e i nerazzurri hanno rischiato sul palo colpito da Monteiro poco dopo. La vittoria permette alla squadra di Simone Inzaghi di salire a 7 punti in classifica, agganciando il gruppo di squadre al secondo posto. Tuttavia, l’Inter dovrà fare i conti con l’infortunio muscolare di Carlos Augusto, costretto a uscire al 54? minuto. Il prossimo impegno per i nerazzurri sarà il 6 novembre, quando affronteranno l’Arsenal a San Siro. (Alessandro della Valle/Keystone via AP) Lapresse.it - Foto: Thuram regala all’Inter la vittoria in Champions contro lo Young Boys Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) L’Inter ha ottenuto la secondaconsecutiva nella fase a gironi dellaLeague, imponendosi 1-0lonella terza giornata. La partita, giocata sul campo in erba sintetica di Berna, è stata decisa da un gol di Marcusal 93?, durante il recupero. In precedenza, Marko Arnautovic aveva fallito un rigore, e i nerazzurri hanno rischiato sul palo colpito da Monteiro poco dopo. Lapermette alla squadra di Simone Inzaghi di salire a 7 punti in classifica, agganciando il gruppo di squadre al secondo posto. Tuttavia, l’Inter dovrà fare i conti con l’infortunio muscolare di Carlos Augusto, costretto a uscire al 54? minuto. Il prossimo impegno per i nerazzurri sarà il 6 novembre, quando affronteranno l’Arsenal a San Siro. (Alessandro della Valle/Keystone via AP)

