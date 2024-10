Ilfattoquotidiano.it - Flavia Mello Agonigi, trovata morta la donna scomparsa da Pontedera: fermato un uomo

Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Era andata a ballare con le amiche, poi si era allontanata dal loro e di lei si erano perse le tracce. Ora, dopo dodici giorni di ricerche, il cadavere di, 54 anni, italo-brasiliana,sabato 12 ottobre, è stato ritrovato in una cisterna. È stata ammazzata. Per il femminicidio è statoun 34enne italiano, che durante l’interrogatorio in questura avrebbe confessato di essere l’omicida. Laera uscita dalla sua casa di, nel Pisano, per recarsi alla discoteca ‘Don Carlos’ di Chiesina Uzzanese, in provincia di Pistoia. Intorno all’una di notte aveva lasciato il locale e si era allontanata da sola, con la sua auto, una Opel Mokka, e non aveva più fatto ritorno a casa dal marito, Emiliano, che poi ha dato l’allarme e fatto scattare le ricerche.