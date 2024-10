Fine del “sodalizio” tra Chiara Ferragni e Silvio Campara (Di giovedì 24 ottobre 2024) Tutto sarebbe già finito anche se nessuno dei due aveva mai confermato che qualcosa fosse iniziato. L’influencer Chiara Ferragni e l’imprenditore della moda Silvio Campara si sarebbero già lasciati, riporta Repubblica, dopo una relazione durata qualche mese. Il gossip aveva animato l’estate italiana anche perché Campara è sposato con un’amica di Ferragni. Il giornalista Gabriele Parpiglia aveva diffuso alcuni particolari sulla presunta relazione, e il marito di Ferragni, il cantante Fedez, aveva scritto un post al veleno: «Alla Fine è una gara a chi nasconde meglio la merda sotto il tappeto. Io ho deciso di cagarvi in salotto». La Fine della presunta storia tra Ferragni e Campara può rappresentare l’ennesimo colpo da incassare dalle società dell’influencer in difficoltà dal pandoro gate. Leggi tutta la notizia su Open.online (Di giovedì 24 ottobre 2024) Tutto sarebbe già finito anche se nessuno dei due aveva mai confermato che qualcosa fosse iniziato. L’influencere l’imprenditore della modasi sarebbero già lasciati, riporta Repubblica, dopo una relazione durata qualche mese. Il gossip aveva animato l’estate italiana anche perchéè sposato con un’amica di. Il giornalista Gabriele Parpiglia aveva diffuso alcuni particolari sulla presunta relazione, e il marito di, il cantante Fedez, aveva scritto un post al veleno: «Allaè una gara a chi nasconde meglio la merda sotto il tappeto. Io ho deciso di cagarvi in salotto». Ladella presunta storia trapuò rappresentare l’ennesimo colpo da incassare dalle società dell’influencer in difficoltà dal pandoro gate.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Chiara Ferragni e Silvio Campara - dal flirt estivo alla rottura : lui è tornato dalla moglie - Chiara Ferragni e Silvio Campara sarebbero già al capolinea. La relazione tra i due non è mai stata confermata, ma nell’agosto del 2024 foto e indiscrezioni si sono susseguite, parlando della love story e dell’addio dell’uomo alla moglie. Donna da ... (Lettera43.it)

È finita la relazione tra Chiara Ferragni e Silvio Campara : “Lui è tornato dalla moglie” - È finita la relazione tra Chiara Ferragni e Silvio Campara Giungono ulteriori conferme sulle fine della presunta relazione tra Chiara Ferragni e Silvio Campara: il manager, infatti, è stato fotografato da Chi insieme alla moglie Giulia Luchi e i ... (Tpi.it)

Altra tegola per Chiara Ferragni : è di nuovo single. La foto dei paparazzi non lascia dubbi - Chiara Ferragni torna al centro del gossip con le ultime voci, riferite da Tgcom24, che la vedrebbero nuovamente single. Dopo la fine del suo matrimonio con Fedez, l'influencer e imprenditrice digitale è stata spesso sotto i riflettori per presunte ... (Iltempo.it)

Chiara Ferragni incinta? La decisione di Silvio Campara non lascia dubbi - Chiara Ferragni ha certamente vissuto periodi migliori. L’imprenditrice digitale, ancora nel pieno dello scandalo pandoro griffato per il quale pende l’accusa di truffa aggravata, sta mantenendo un profilo basso e si sta dedicando agli affetti più ... (Dilei.it)