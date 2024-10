Festa del Cinema di Roma: tutti i look sul red carpet (e i nostri voti) (Di giovedì 24 ottobre 2024) La kermesse capitolina arriva al suo ottavo tappeto rosso. Outfit dopo outfit, ecco tutte le scelte delle star per il tappeto rosso Vanityfair.it - Festa del Cinema di Roma: tutti i look sul red carpet (e i nostri voti) Leggi tutta la notizia su Vanityfair.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) La kermesse capitolina arriva al suo ottavo tappeto rosso. Outfit dopo outfit, ecco tutte le scelte delle star per il tappeto rosso

Un sapiente restyling ha trasformato il capospalla in tweed bianco in un abito da sera per splendere sul tappeto rosso della Festa del Cinema - La skincare? Un invito a conoscersi» Il ritorno dopo la maternità Per Miriam Leone, Miss Fallaci segna anche un momento importante a livello personale: è il suo ritorno sul set dopo la nascita del primo figlio, Orlando, nato il 29 dicembre dello scorso anno. Ma la sua presenza al festival è degna di nota anche per il look sfoggiato. (Iodonna.it)

Sul tappeto rosso romano prevale un'eleganza classica - femminile ed essenziale. Tra paillettes - tocchi preziosi e total black. Con qualche sorpresa - Lo scialle in duchesse aggiunge poi un gradito tocco di colore. Dal canto suo, Violante Placido ha indossato una creazione di Alberta Ferretti dall’appeal romantico ed etereo, sempre nei toni del nero. All’eleganza classica eppure irresistibile di Barbara Ronchi e Valeria Bruni Tedeschi si contrappone lo stile estroso e sopra le righe di Julia Fox e Bella Thorne. (Iodonna.it)

