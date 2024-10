F1 Leclerc | Verstappen sempre ai limiti del regolamento

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di giovedì 24 ottobre 2024) “È molto difficile prevedere il futuro e quindi non sappiamo se potremo ripetere Austin. Quella di Città del Messico è una pista buona per noi ma serve concentrarci su noi stessi, anzi sulle Q2 visto che le Q1 non le farò. Questa è una fase molto importante per la stagione, mancano cinque gare alla fine di un campionato imprevedibile. Noi abbiamo l’opportunità di portare a casa il Titolo Costruttori“. Queste le parole di Charlesnella conferenza stampa di presentazione del GP del Messico. “Siamo stati molto costanti ultimamente, è il caso di trarre il massimo dalle nostre prestazioni. Non siamo i più veloci ma i più costanti. Fino alla fine della stagione, perciò, serve ottenere il massimo numero di punti possibili. L’atmosfera alla Ferrari? È molto bella, c’è allegria ma bisogna mantenere l’energia per la pista.