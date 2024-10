Euroleague Women, prima sconfitta stagionale per la Reyer: Praga passa al Taliercio (Di giovedì 24 ottobre 2024) prima sconfitta stagionale per l'Umana Reyer che è costretta a cedere al Taliercio 66-86 contro ZVVZ Usk Praga nella terza giornata di Euroleague Women. Le orogranata lottano per quaranta minuti mettendo grande cuore ed agonismo in campo, ma le ceche fanno valere tutta la loro fisicità ed Europa.today.it - Euroleague Women, prima sconfitta stagionale per la Reyer: Praga passa al Taliercio Leggi tutta la notizia su Europa.today.it (Di giovedì 24 ottobre 2024)per l'Umanache è costretta a cedere al66-86 contro ZVVZ Usknella terza giornata di. Le orogranata lottano per quaranta minuti mettendo grande cuore ed agonismo in campo, ma le ceche fanno valere tutta la loro fisicità ed

Basket femminile - Venezia batte il Valencia e fa due su due in EuroLeague Women - Si è appena conclusa al Taliercio di Venezia la sfida valevole per il secondo turno della EuroLeague Women tra le padrone di casa e le spagnole del Valencia. Entrambe le formazioni erano uscite vincitrici all’esordio e questa sera andavano a caccia ... (Oasport.it)