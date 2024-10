Esibisce un passaporto falso, donna arrestata all'aeroporto (Di giovedì 24 ottobre 2024) Insospettiti dall’atteggiamento e dalle risposte evasive di una donna che si stava imbarcando su un volo diretto a Dublino, gli agenti hanno deciso di svolgere ulteriori accertamenti sull’identità. E, infatti, hanno scoperto che il documento esibito, sebbene apparentemente valido, era falso.È Veneziatoday.it - Esibisce un passaporto falso, donna arrestata all'aeroporto Leggi tutta la notizia su Veneziatoday.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Insospettiti dall’atteggiamento e dalle risposte evasive di unache si stava imbarcando su un volo diretto a Dublino, gli agenti hanno deciso di svolgere ulteriori accertamenti sull’identità. E, infatti, hanno scoperto che il documento esibito, sebbene apparentemente valido, era.È

