Escalation M5s. Conte silura Grillo, ora il duello finale su mandati e codice etico (Di giovedì 24 ottobre 2024) Beppe Grillo fa "controcomunicazione" e compie "atti di sabotaggio", e con lui "qualcosa si è incrinato in maniera irreversibile". Pertanto non possono che "venire meno le ragioni di una collaborazione contrattuale". Le parole di Giuseppe Conte appaiono definitiva, a sancire una rottura ormai insanabile tra il leader e il fondatore del del Movimento 5 Stelle, che probabilmente prelude allo scontro finale del 23 e 24 novembre prossimo, quando si terrà l'assemblea costituente del partito. Conte 'licenzia' Grillo con delle dichiarazioni affidate all'ultimo libro di Bruno Vespa, che esce il 30 ottobre. "Beppe Grillo è responsabile di una controcomunicazione che fa venire meno le ragioni di una collaborazione contrattuale", ovvero del compenso di 300 mila euro che il Movimento paga al garante per le sue attività di "comunicazione". Iltempo.it - Escalation M5s. Conte silura Grillo, ora il duello finale su mandati e codice etico Leggi tutta la notizia su Iltempo.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Beppefa "controcomunicazione" e compie "atti di sabotaggio", e con lui "qualcosa si è incrinato in maniera irreversibile". Pertanto non possono che "venire meno le ragioni di una collaborazione contrattuale". Le parole di Giuseppeappaiono definitiva, a sancire una rottura ormai insanabile tra il leader e il fondatore del del Movimento 5 Stelle, che probabilmente prelude allo scontrodel 23 e 24 novembre prossimo, quando si terrà l'assemblea costituente del partito.'licenzia'con delle dichiarazioni affidate all'ultimo libro di Bruno Vespa, che esce il 30 ottobre. "Beppeè responsabile di una controcomunicazione che fa venire meno le ragioni di una collaborazione contrattuale", ovvero del compenso di 300 mila euro che il Movimento paga al garante per le sue attività di "comunicazione".

Conte non rinnova collaborazione a Grillo: "Da lui sabotaggio". La replica: "Contratto in vigore" - Il leader pentastellato: 'Responsabile di una controcomunicazione che fa venire meno le ragioni di una collaborazione contrattuale' ... (adnkronos.com)

Conte taglia la consulenza di Grillo: «Dal fondatore del M5s atti di sabotaggio» - Salta il contratto di Beppe Grillo finanziato dal gruppo. Conte arriva all’assemblea avendo messo nell’angolo il fondatore ... (editorialedomani.it)

