Emanuele Tufano ucciso a 15 anni: «Gli hanno sparato per aver rubato lo scooter alla persona sbagliata». Il mistero sugli amici in ospedale (Di giovedì 24 ottobre 2024) Dramma in via Carmeniello al Mercato, all'angolo con corso Umberto I, nel cuore di Napoli. Una ventina i colpi esplosi da due-tre armi da fuoco, lungo circa 250 metri, che hanno mandato in Leggo.it - Emanuele Tufano ucciso a 15 anni: «Gli hanno sparato per aver rubato lo scooter alla persona sbagliata». Il mistero sugli amici in ospedale Leggi tutta la notizia su Leggo.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Dramma in via Carmeniello al Mercato, all'angolo con corso Umberto I, nel cuore di Napoli. Una ventina i colpi esplosi da due-tre armi da fuoco, lungo circa 250 metri, chemandato in

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Omicidio a Napoli, Emanuele Tufano ucciso a 15 anni: venti colpi esplosi in strada - Una ventina i colpi esplosi da due-tre armi da fuoco, lungo circa 250 metri, che hanno mandato in frantumi finestrini e parabrezza delle auto parcheggiate, la vetrina di un negozio e, infine, ucciso.. (ilmattino.it)

Cosa sappiamo dell’omicidio di Emanuele Tufano, il 15enne ucciso nella sparatoria a Napoli - Il 15enne Emanuele Tufano ucciso durante una sparatoria nei pressi del Corso Umberto I, a Napoli, nella notte del 24 ottobre; l'ipotesi della lite tra ... (fanpage.it)

Napoli, Emanuele Tufano ucciso a 15 anni con un solo colpo alla schiena. Cos’è successo - Un tragico episodio di violenza ha sconvolto Napoli la scorsa notte. Emanuele Tufano, un ragazzo di soli 15 anni, incensurato, è stato ucciso durante una ... (thesocialpost.it)

Emanuele, chi era il 15enne che ha perso la vita a Napoli (1 / 2) - In Italia, in questi giorni si respira un clima di grande cordoglio dopo la triste fine di un ragazzo di appena 15 anni. La notizia ha suscitato indignazione e tristezza, portando a riflessioni sul pr ... (donna.fidelityhouse.eu)

Ragazzo di 15 anni ucciso a Napoli: l'agguato in centro, feriti altri due minorenni. «Distrutti i vetri delle auto, cassonetti crivellati» - Sangue e orrore nella notte a Napoli. Un ragazzo di 16 anni è morto e altre due persone sono ferite gravemente e ricoverate in ospedale dopo una sparatoria avvenuta in piena notte in ... (leggo.it)