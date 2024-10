Ilrestodelcarlino.it - Diga ed ecomuseo dell’acqua: l’offerta formativa per le scuole

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di giovedì 24 ottobre 2024) La stagione estiva è terminata da tempo a Ridracoli. Il battello e le canoe non sono più in servizio, ma continuano le attività ad Idro l’delle acque nel borgo di Ridracoli e le escursioni guidate a piedi, in mtb ed in e-bike nelle foreste più colorate d’Italia. Da settimane, inoltre, la cooperativa Atlantide, che gestisce i servizi turistici alla, è al lavoro sui progetti di educazione ambientale e di turismo scolastico che sono proposti alledell’obbligo e agli istituti superiori puntando al museo diffuso sul territorio che comprende non solo ladi Ridracoli, ma anche il Parco nazionale, Campigna, Corniolo e il Giardino botanico di Valbonella, i corsi d’acqua.